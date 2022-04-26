«Металлург» — ЦСКА: ставка Павла Лысенкова на финал плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 5-й матч финала Кубка Гагарина, в котором сыграют «Металлург» и ЦСКА.



Ставка: победа «Металлурга» и ТМ 5.5 за 3.55.



«Давайте обсудим финальный матч финала Кубка Гагарина, в котором «Металлург» примет дома ЦСКА, но, может быть, это будет и не финальный матч, но пятый уж точно. «Металлург» ведёт в серии 3-1 и может поставить у себя дома эффектную точку. У «Металлурга» есть шанс в третий раз в истории КХЛ взять этот трофей.

«Металлург» — ЦСКА, 5-й матч: когда начало, где покажут.

Я посмотрел линии букмекеров. Они не отдают никому преимущество. Что на победу в основное время, что в матче — одинаковые кефы и на «Металлург», и на ЦСКА. Даже букмекеры не знают, кто победит.



Я впечатлен, как «Магнитка» пошла по финалу. Проиграв первый матч дома со счетом 1:3, потом «Металлург» начал просто переигрывать соперника. Три матча подряд выиграли на ноль. ЦСКА, похоже, подсел физически. В серии со СКА ЦСКА выехал на третьем звене. Попов, к примеру, сейчас травмирован. У ЦСКА просто сейчас нет лидеров. Армейцы бегают, делают, что и должны, но «Металлург» опережает их и показывает выше скорости.



Есть и Кошечкин, который сделал два сухаря подряд. Есть Лайпски, который играл в ЦСКА, но потом перебрался в «Магнитку» и сейчас претендует на звание самого полезного игрока плей-офф.



При равенстве кефом я беру ставку на то, что «Металлург» выиграет в основное время. Овертаймов в финале так и не было. ЦСКА не любит их играть. При этом я жду, что тотал будет явно меньше 6 шайб. С одной стороны, Кошечкин делает сухарь за сухарем, а с другой – ЦСКА не будет каждый раз пропускать по шесть шайб.



В такие критичные моменты, когда надо надежно сыграть сзади, я не жду бразильского хоккея», — сказал Лысенков.



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