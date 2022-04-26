«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз Дениса Наливайко на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид».
Ставка: победа «Реала» по владению мячом с форой (+21) за 1.83.
«Первая игра полуфинала Лиги чемпионов пройдет на «Этихаде». Надо понимать, что мадридский «Реал» не играл на этих выходных, потому что в Ла Лиге не было тура. Это преимущество в свежести, важный фактор.
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«Манчестер Сити» не может жертвовать играми АПЛ, так как борьба за чемпионство с «Ливерпулем» там, судя по всему, будет идти до последнего тура. Мадридский «Реал» находится в одном ничейном результате от очередного титула в испанской Примере.
Понятно, что в этой встрече «Сити» будет больше владеть мячом. Гости не будут на этом будут настаивать. Я не думаю, что процент будет слишком огромным в пользу «Сити», так как надо понимать, что класс игроков «Реала» более чем солидный.
Я бы поставил на линию процент владения мячом на «Реал» с форой (+21). Я очень сомневаюсь, что у «Манчестер Сити» контроль мяча будет выше 71%. Я считаю, что «сливочные» с Модричем, Бензема, Кросом и Федерико Вальверде должны эту фору защитить», — сказал Наливайко.
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