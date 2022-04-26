«Ман Сити» — «Реал»: ставка Алексея Андронова на полуфинальную игру Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».



Ставка: ТБ 3 за 2.11.



«Манчестер Сити» против «Реала» — первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. Понятно, что с огромным интересом это противостояние ожидается. Пеп Гвардиола опять против «Реала». «Манчестер Сити», несколько лет рвущийся к континентальному успеху, против «Реала».

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Но, мне кажется, обе команды ещё в предыдущем раунде дали понять, что они собираются играть от себя, от атаки. Прежде всего это касается «Реала», ведь именно по нему были некоторые вопросы. Проскочил «Реал» «Челси» на тоненького. Проигрывая по ходу ответной встречи 0:3, он сумел затащить её в овертайм, а там решил судьбу противостояния. Команда Карло Анчелотти едет в Манчестер, прекрасно понимая, что ей там обязательно нужно забивать. «Реал» тоже будет идти вперёд.



Вообще, я жду от этой пары достаточно открытый футбол, по крайней мере, в первом матче. А в ответном уже в зависимости от результата первого.



Ставку нужно делать на тотал больше 3 мячей с расходом и коэффициентом 2.11. Меня абсолютно не удивит что-нибудь в районе 3:2, 2:2 или даже 2:3», — сказал Андронов.



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