«Тобол» — «Астана»: прогноз Антонио Рукавины на матч чемпионата Казахстана

Экс-футболист дортмундской «Боруссии», «Вальядолида», «Вильярреала» и «Астаны» Антонио Рукавина дал прогноз на центральный матч 8-го тура Казахстанской Премьер-Лиги «Тобол» — «Астана».
Ставка: ничья за 3.05.
«Тобол» не выигрывает три матча подряд, но это ничего не значит, потому что чемпион Казахстана всегда фаворит, в любой встрече. Нас ждет дерби, в котором просто нет преимущества ни у кого. Костанайцы против «Астаны» не фавориты.
Виктор Гусев дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал».
Обе команды будут стараться не рисковать, проиграть не хочет никто. Думаю, и одна, и вторая команда станут действовать аккуратно. Соперники успели уже набрать форму по ходу сезона. Если «Астана» победит, то станет лидером чемпионата. Конечно, «Тобол» с Зораном Тошичем в этом сезоне снова будет фаворитом в борьбе за чемпионство.
И у команды столичного клуба, и у костанайцев всегда есть хорошие футболисты. У «Астаны» имеется, конечно, звезда Марин Томасов, у «Тобола» — Тошич, соперники во все глаза будут следить за этими исполнителями.
Конечно, хочется, чтобы «Астана» победила, но и мой друг Зоран Тошич тоже. Думаю, в матче будет ничья, потому что это дерби, так же как встреча «Тобол» — «Кайрат». В том поединке была ничья, и в игре костанайцев с «Астаной» будет так же», — сказал Рукавина.
Где покажут матч «Ман Сити» — «Реал»?
Семак: «Зенит» заслуженно занимает первое место и забивает больше всех.
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