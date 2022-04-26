«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз Тимура Журавеля на игру Лиги чемпионов

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Реал».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.32.



«Мне кажется, что я здесь повторю слова, которые говорил перед матчем «Челси» и «Реала». По футбольным составляющим соперник «Реала» сильнее. Это же казалось и по «Челси». По выстроенности игры и по умению доминировать. Тогда это не сработало. «Челси» допустил много ошибок дома и за это в итоге и поплатился.

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Мне кажется, что «Манчестер Сити» этих ошибок не допустит. По игре в футбол «Манчестер Сити» сейчас на порядок сильнее «Реала». У «Манчестер Сити», возможно, нет ресурса, как у «Реала» по части магии. «Реал» 13 раз выигрывал Лигу чемпионов. Команда может и безобразно играть, но все равно способна победить, потому что есть Бензема, Модрич и так далее. Этой магии у «Манчестер Сити» не существует.



Мне кажется, все же не магия будет править в этой встрече, а умение круто играть в футбол. Таких сливок, как в Лондоне, «Реал» уже не снимет. Тем не менее игра для «Манчестер Сити» будет тяжелая. «Реал» несгибаем и имеет свой чемпионский характер.



Думаю, что в первом матче полуфинала будет низ, как это было в игре «Манчестер Сити» и «Атлетико». Предполагаю, что «Реал» в большей степени будет играть в обороне. Мой фаворит — это «Манчестер Сити», но реализовать свое превосходство будет трудно, а голов будет мало. Если кого-то интересует углубленный прогноз, то можно взять победу «Манчестер Сити» через низ», — сказал Журавель.

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