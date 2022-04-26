«Манчестер Сити» – «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов 26 апреля

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Реал».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.24.



«Обе команды идут на первом месте в своих чемпионатах, где очень много забивают. Но Лига чемпионов – это совсем другой турнир.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ман Сити» — «Реал».

Безусловно, это будет очень напряженная игра. Думаю, что все решится в ответном матче. А здесь обе команды будут играть в тактический футбол.



На мой взгляд, этот матч будет очень похож на выезд «Реала» против «ПСЖ» в Париже: «бланкос» будут очень глубоко обороняться и искать свои шансы на контратаках за счет прекрасной связки Винисиус – Бензема.



У «Манчестер Сити» идет ротация состава. Думаю, что «горожане» будут владеть мячом и пытаться контролировать ситуацию. Команда не будет форсировать события, а сыграет с оглядкой на оборону, чтобы ни в коем случае не допустить опасных контратак. А сами будут атаковать планомерно.



В любом случае игра будет закрытой. Поэтому мой прогноз – ТМ 2.5», — сказал Мор.

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