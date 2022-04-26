«Ман Сити» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов в Англии

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ман Сити» — «Реал».



Ставка: победа «Реала» с форой (+1.5) за 1.62.



«В первую очередь отмечу, что у «Реала» крайне благоприятная ситуация. На выходных «Реал» не играл, поскольку в Испании не было тура, так как игрался финал Кубка Короля и на нем была вся концентрация. То есть у мадридцев было вдвое больше времени на подготовку.

Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Ман Сити» — «Реал».

Во-вторых, Анчелотти уже может играть в чемпионате Испании вполноги и не концентрироваться на каждом матче, как это надо делать «Ман Сити», который ведет борьбу за чемпионство с «Ливерпулем». Вынуждена команда Гвардиолы концентрироваться на каждого соперника.



Для «Реала» потеря очков в чемпионате Испании не является проблемой. Последняя игра с «Осасуной» не была сложной для «Реала», но и «Ман Сити» не особенно устал в матче АПЛ. То, что «Реал» может концентрироваться только на Лигу чемпионов, а «Сити» борется на два фронта, — это две большие разницы.



Кроме того, в составе «Реала» нет потерь, лишь Эден Азара, но его вряд ли можно назвать потерей. С этой точки зрения я в шоке от коэффициента на победу "«Ман Сити» — 1,57. Мне кажется, что «Реал» недооценен, поэтому я охотно здесь поставлю на мадридский клуб с форой.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 11.50 на матч «Сити» — «Реал».

Хотел взять победу гостей с форой (+1), но даже с форой (+1,5) очень приличный коэффициент — 1,56. Это просто подарок. Я не думаю, что сливочные проиграют с разницей в 2 мяча, максимум в 1, а может, даже и будет ничья.



Вторая идея по ставкам — второй тайм результативней первого. «Реал», как многие заметили, очень сильно прибавляет в последние 30 минут матча, а у «Ман Сити» в последних матчах Лиги чемпионов мало событий в первом тайме. В трех последних матчах Лиги чемпионов с участием «Сити» в первых таймах не было голов. Мне кажется, в первом тайме будет разведка, а во втором уже игра раскроется.



Третья ставка. Поставлю на проход «Реала» в финал, поскольку коэффициент на это очень высок. Да, «Ман Сити» — фаворит и, наверное, в целом более сильная команда, но с учетом тех преимуществ, о которых говорил ранее, и того, что ответный матч пройдет в Мадриде, ставка на проход «Реала» коэффициентом 2,90 — это валуйно», — сказал Вишневский.



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