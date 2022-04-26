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«Манчестер Сити» — «Реал»: ставка Егора Титова на полуфинальную игру Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Реал»: ставка Егора Титова на полуфинальную игру Лиги чемпионов
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 2.15.

«К этому полуфиналу будет приковано особое внимание, хотя есть возможность равноценно следить за обеими парами. Но здесь вывеска, конечно, особенная.

Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Ман Сити» — «Реал».

Гвардиола против «Реала» — это всегда интересно. «Манчестер Сити» делает очередную попытку выиграть главный европейский трофей, а на его пути — самый успешный клуб в истории Лиги чемпионов. И конкретно в этом «Реале» полно футболистов, побеждавших в этом турнире несколько раз. Они знают, что нужно делать, как играть.

Но я всё-таки отдаю предпочтение «Манчестер Сити». Мне кажется, что «Реал» достаточно удобен для манчестерского клуба. Он не может обороняться так же плотно и жёстко, как «Атлетико», и в то же время он не способен играть так же быстро, как «Ливерпуль».

У «Реала» есть свои козыри. Главным образом это мастерство футболистов, которые могут сделать гол из ничего. И я не исключаю, что Бензема, находящийся в потрясающей форме, Винисиус и Модрич что-то придумают впереди — но оборона «Реала», на мой взгляд, не сможет обезвредить атаку «Манчестер Сити».

Даже «Челси» создавал большое количество моментов. «Манчестер Сити» в этом плане ещё интереснее», — сказал Титов.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 11.50 на матч «Сити» — «Реал».

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