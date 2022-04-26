«Манчестер Сити» — «Реал Мадрид»: прогноз Ивана Млечного на встречу Лиги чемпионов

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз первый матч полуфинала Лиги чемпионов cезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.84.



«Ну что же, европейский сезон подходит к своей финишной прямой, а это значит, что самое время разобрать полуфинальные матчи Лиги чемпионов. Первый матч, который мы с вами обсудим, – это встреча между «Манчестер Сити» и «Реалом».

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Объективно говоря, «Сити» мог вылететь в прошлой стадии и сейчас мы с вами наблюдали бы мадридское дерби. Ведь действительно, подопечные Гвардиолы очень плохо смотрелись в последнем матче против «Атлетико» и легко могли пропустить, что привело бы к овертайму, а там все могло повернуться в любую сторону. Но по итогу все хорошо. На «МС» сейчас свалилось очень много проблем. Казалось бы, команда, которая идет впереди всех на протяжении всего сезона, должна быть уверена в своих силах, но «Ливерпуль» наступает на пятки по всем фронтам. Из Кубка Англии подопечные Клоппа «Сити» уже выбили, и вполне возможно, что «Ливерпуль» может лишить «горожан» всех остальных трофеев. У «Манчестер Сити» сейчас очень плотный график, игры через 2 дня на третий, но все же дома команда практически не проигрывает.



«Реал» прошел две стадии плей-офф скорее вопреки, нежели на какой-то уверенности. Сначала противостояние с «ПСЖ», которое после первой встречи в Мадриде казалось очевидным, затем игра против «Челси», где лондонцы смогли отыграться с 1:3, но затем пропустили и проиграли в дополнительное время. Столько везти Анчелотти не может, но мы сейчас говорим не про везение.



«Сити» действительно очень хорошо играет в домашних матчах, особенно в Лиге чемпионов. Очевидно, что Гвардиола понимает, на что способен «Реал», когда ему нужно переворачивать ход противостояния, и я уверен, что все в «Сити» захотят решить все вопросы в первом матче, поэтому мне кажется, что «Реалу» будет неимоверно сложно. Тут еще и множество травмированных игроков у мадридцев сказывается, так как из-за этого очень сильно страдает вариативность. Единственным плюсом «Реала» является то, что они решили все вопросы в Ла Лиге и, по сути, кроме двух ближайших матчей Лиги чемпионов, по-настоящему важных встреч у них не будет. Но не думаю, что в первом матче этот фактор станет решающим», — сказал Млечный.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 11.50 на матч «Сити» — «Реал».

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