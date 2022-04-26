«Манчестер Сити» — «Реал Мадрид»: прогнозы на матч 1/2 финала Лиги чемпионов, прямой эфир

26 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск.
Где покажут матч «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид»?
Букмекерские компании считают явными фаворитами «Манчестер Сити»: поставить на победу подопечных Хосепа Гвардиолы предлагается с коэффициентом 1.52. На успех «Реала» дают 7.00. Ставки на ничью принимаются за 4.95.
Эксперты ждут, что матч «Манчестер Сити» — «Реал» окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32.
Если забьют футболисты «Ман Сити», сыграет коэффициент 1.09. Гол мадридского «Реала» идёт с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.
Вероятность назначения пенальти выражена коэффициентом 2.50.
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