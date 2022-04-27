«Манчестер Сити» — «Реал»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, какие ставки прошли

Первая встреча полуфинала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом», которая проходила в Англии на стадионе «Этихад», завершилась со счётом 4:3 в пользу англичан.

Голами со стороны «Манчестер Сити» отметились Кевин Де Брёне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва. За «Реал» Мадрид забивали Карим Бензема (дубль) и Винисиус Жуниор.

Победа подопечных Хосепа Гвардиолы оценивалась букмекерами коэффициентом 1.49. В случае ставки с 1000 рублей выигрыш составил бы 1490 рублей. Успех команды Карло Анчелотти был доступен за 6.80, а ничья — за 5.10. Также сыграла ставка «тотал больше 2.5 мяча», за такой расклад эксперты давали коэффициент 1.71.

Кроме того, выигрышными оказались пари на первый гол головой и пенальти.