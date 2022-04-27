«Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вильярреал» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 3 за 1.90.



«Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом», хотя практически все ждали противостояния команды Юргена Клоппа и «Баварии». Но «Бавария» не сдюжила и не сумела разобраться с Унаи Эмери и его крепким «Вильярреалом». Уже в полуфинале «Вильярреал», и это несомненный успех для Эмери и его команды.



«Ливерпуль» должен учитывать ошибки команд, которые до этого противостояли «Вильярреалу». «Ливерпуль» очень мало пропускает при Клоппе. Я уж не беру кубковую встречу с «Сити», где была перестрелка 3:2, и матч чемпионата между этими командами — 2:2. У «Вильярреала» грозная атака, но она больше акцентирована на контратакующий футбол, а не на доминирующий. Так что «Ливерпулю» будет полегче сдерживать атаку «Вильярреала», да и сами гости с шашкой наголо в атаку не полетят.



Думаю, что это матч не про голы, а про тесный, тактический футбол. Эмери постарается что-то оригинальное Клоппу предложить. Мой прогноз — тотал меньше 3 мячей за отличный коэффициент 1.90. Думаю, здесь не стоит ждать высокой результативности. Если забьют три, то я даже не знаю, каким макаром они их наковыряют», — сказал Генич.



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