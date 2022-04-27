«Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз Дениса Наливайко на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал».
Ставка: «Вильярреал» не забьёт за 1.80.
«Первая игра пройдёт в Ливерпуле на «Энфилде». Думаю, что примерно понятно, как будет играть команда Унаи Эмери – закрываться и стараться не пропустить, а если пропустить, то минимальное количество голов. Гости будут делать ставки на контратаки.
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«Ливерпуль» в этом сезоне на своей домашней арене – это сила. Команда в этом сезоне отыграла большое отставание от «Манчестер Сити» в АПЛ. Я не думаю, что «Вильярреал» в этой встрече забьёт. Мне кажется, что у «Вильярреала» вообще будет небольшое количество шансов, чтобы поразить ворота Алисона.
Мне кажется, что гости не забьют с коэффициентом 1.80. Это не значит, что мы сразу списываем команду гостей. Всё будет решаться на «Керамике», если план Эмери сработает на «Энфилде», — сказал Наливайко.
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