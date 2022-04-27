Пьер-Юг Эрбер — Себастьян Корда: прогноз Владимира Чаплыгина на матч турнира в Эшториле

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч турнира в Эшториле Пьер-Юг Эрбер – Себастьян Корда.
Ставка: победа Эрбера по эйсам с форой (0) за 1.89.
«И вновь смотрим в статистической базе данных результаты матчей, проведённых на грунтовом покрытии за последний год. Пьер-Юг Эрбер в среднем за гейм делает 0,58 эйса, а от своих соперников пропускает 0,14.
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Себастьян Корда в среднем за гейм выдаёт 0,35 эйса, в то время как от своих соперников он пропускает с частотой 0,27 эйса за гейм. Как видите, у француза преимущество как на своей подаче, так и на приёме чужой.
За свою профессиональную карьеру теннисисты играли друг против друга только один раз. Хорошо, что он состоялся на грунте. В мае 2021 года по итогам двух сетов по эйсам впереди оказался Пьер-Юг Эрбер. Он победил со счётом 4-2, хотя и проиграл матч в целом.
Почему бы ему не повторить прошлогодний результат вновь? Беру победу Эрбера по эйсам с нулевой форой», — сказал Чаплыгин.
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