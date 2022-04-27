«Болонья» – «Интер»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Болонья» – «Интер» в 20-м туре итальянской Серии А сезона-2021/2022.



Ставка: «Интер» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.82.



«У «Интера» все последнее время в таблице значилось на 1 игру меньше, чем у других команд. И вот сейчас миланцы ее проведут. Наверное, лучший момент сейчас для «Интера», чтобы сыграть пропущенный матч. Команда на ходу, подряд две великолепные игры выдали против «Милана» и «Ромы». Есть реальный шанс возглавить таблицу за 4 тура до конца чемпионата.

Почему «Интер» легко разберётся с «Болоньей» в матче Серии А?

Но не сказать, что соперник у миланцев такой уж удобный. «Болонья» — зубастая команда, которая всегда настраивается на грандов. 10 дней назад болонцы вдевятером удерживали преимущество в Турине против «Ювентуса», пропустили только на последних минутах, сыграв 1:1. В минувшие выходные отыгрались в матче с «Удинезе» — 2:2. Команда у Михайловича с характером. И дома против «Интера» она упрётся, это в её стиле.



Я не рискну ставить на победу «Интера». «Болонья» может преподнести еще один сюрприз. И голов много не жду. «Интер» будет стараться хладнокровно реализовывать преимущество в классе, раскрываться сразу не станет. Выберу вариант — «Интер» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.

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