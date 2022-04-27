«Ливерпуль» — «Вильярреал»: ставка Романа Нагучева на игру Лиги чемпионов в Англии

Известный спортивный журналист, комментатор Роман Нагучев дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Вильярреал».



Ставка: «Ливерпуль» подаст минимум 8 угловых за 2.35.



«Это матч, в котором есть совершенно определенный фаворит – «Ливерпуль». И «Вильярреал», который сенсационно выбил «Баварию», дал пример того, что будет с фаворитом, если он недостаточно хорошо отнесется к сопернику.

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Поэтому «Ливерпуль» не позволит себе такой ошибки. Он набрал очень хороший ход. Во втором тайме красные дожали «Эвертон», забив два мяча. Мне понравилось, что «Ливерпуль» перевернул игру после перерыва. То есть на перестроения у них ушел тайм.



Но они добавили в игре при стандартных положениях. Мне это понравилось. То есть они подали аж 12 угловых. Это показатель выше среднего для мерсисайдцев.



Я думаю, что по похожему сценарию будет развиваться предстоящий матч. Поэтому предположу, что «Ливерпуль» подаст больше 7,5 угловых. Очень хороший коэффициент. Мне кажется, он даже завышенный – 2,35.



«Ливерпуль» всегда исполняет много угловых ударов. Там есть парни, способные сыграть на «стандарте». Плюс будет много ударов по воротам», — сказа Нагучев.



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