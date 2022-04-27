«Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз Ивана Млечного на полуфинальную игру Лиги чемпионов

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2.5 за 1.90.



«Казалось бы, если абстрагироваться от рамок полуфинала Лиги чемпионов, то афиша этого матча выглядит более чем очевидной. Но, конечно же, всё не так однозначно. «Ливерпуль» в рамках этого плей-офф очень плохо играет дома, но причины этого абсолютно понятны — у подопечных Клоппа очень уж плотный график. Тут тебе и движение в Кубке Англии, и предстоящий финал, тут и борьба за чемпионство АПЛ с «Сити», и, конечно же, Лига чемпионов.

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Но в любом случае «Ливерпуль» проводит этот сезон на три фронта с высоко поднятой головой. Команда Клоппа включается тогда, когда это нужно, поэтому говорить о том, что какие-то результаты указывают на то, что «Ливерпуль» уже не тот, не приходится.



«Вильярреал» в прошлом году выиграл Лигу Европы. Казалось, что это верх мечтаний испанского коллектива, но великий «тренеришка» Унаи Эмери доказывает всем обратное. Команда действительно проводит очень хороший сезон. Естественно, на два фронта команды не очень хватает, и клуб пока даже не находится в зоне еврокубков, но полуфинал Лиги чемпионов этого стоит.



Конечно, любой сказке приходит конец. «Ливерпуль» — не «Бавария», которая может испытывать массу проблем. Подопечные Клоппа с начала этого года проиграли лишь один матч «Интеру» в ЛЧ и имеют просто сумасшедшую серию без поражений. Команда очень стабильна, и я не представляю расклад, при котором они смогут пропустить «Вильярреал» дальше. Уж очень быстрая атака у команды, а против таких атакующих линий «Вильярреал» ещё не играл. Жду от этой встречи много голов и итоговой победы «Ливерпуля». Мой прогноз на данный матч — победа «Ливерпуля» и итоговый тотал больше 2,5. Удачи!», — сказал Млечный.



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