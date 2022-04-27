«Ман Сити» — «Реал»: эксперты назвали фаворита после 1-го матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Первая встреча полуфинала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом», которая проходила в Англии на стадионе «Этихад», завершилась со счётом 4:3 в пользу англичан.

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Голами со стороны «Манчестер Сити» отметились Кевин Де Брёне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва. За «Реал» Мадрид забивали Карим Бензема (дубль) и Винисиус Жуниор.



Эксперты считают английский клуб явным фаворитом перед второй игрой. Поставить на выход команды Пепа Гвардиолы в финал можно с коэффициентом 1.19, это примерно 81% вероятности. Шансы «Реала» аналитики оценили коэффициентом 4.70 (19%).



Ответный матч пройдёт в Мадриде 4 мая. Испанский клуб пройдёт в финал, если победит в основное время с разницей в 2 мяча или больше. «Манчестер Сити» устроит любая победа или ничья. В случае победы испанцев с разницей в один мяч встреча перейдёт в овертайм.

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