«Ливерпуль» — «Вильярреал»: во сколько начало, где смотреть онлайн, какой канал покажет

Сегодня, 27 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск.

Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Ливерпуль» — «Вильярреал».

Смотреть онлайн встречу можно на телеканалах «Матч! Футбол 1» и «Беларусь 5», а также на сайте matchtv.ru.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех испанцев оценён букмекерами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 6.10.



Букмекеры также считают, что матч «Ливерпуль» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

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