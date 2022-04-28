«Ливерпуль» — «Вильярреал»: результат матча ЛЧ, какой счёт, кто забил, какие ставки прошли

Первая встреча полуфинала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между «Ливерпулем» и «Вильярреалом», которая проходила в Англии на стадионе «Энфилд», завершилась со счётом 2:0 в пользу англичан.
«Субмарина» получила две пробоины. Как «Ливерпуль» сделал шаг к финалу ЛЧ.
Первый гол был забит «Вильярреалом» в свои ворота — защитник Первис Эступиньян срезал в них мяч на 53-й минуте. Второй гол «Ливерпуля» на 55-й минуте забил Садио Мане.
Победа подопечных Юргена Клоппа оценивалась букмекерами коэффициентом 1.31. В случае ставки с 1000 рублей выигрыш составил бы 1310 рублей. Успех команды Унаи Эмери был доступен за 10.25, а ничья — за 6.10. Также сыграла ставка «тотал меньше 2.5 мяча», за такой расклад эксперты давали коэффициент 2.28.
Кроме того, выигрышными оказались пари на отменённый забитый мяч, появление на поле медицинской бригады и автогол.
Дзюба рассказал, какие команды хочет видеть в финале Лиги чемпионов.
УЕФА может отстранить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» от Лиги чемпионов.
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