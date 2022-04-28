«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Вест Хэм» — «Айнтрахт» Франкфурт в 1/2 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 4.5 углового в 1-м тайме за 2.01.



Лига Европы, первые полуфинальные матчи этого турнира. Снова «Айнтрахт», как и несколько лет назад, отправляется на этой стадии в Лондон. Тогда в серии пенальти проиграли на «Стэмфорд Бридж» «Челси». Сейчас играть на другом лондонском стадионе с «Вест Хэмом».

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«Вест Хэм» — возмутитель спокойствия. Он достаточно уверенно прошел и «Севилью», и «Лион». Команда у Мойеса обладает достаточно глубоким составом. И это домашняя игра. Но опыта таких матчей у лондонцев откровенно немного. Да и про «Айнтрахт» можно сказать то же самое.



У «Айнтрахта» сейчас не лучшим образом обстоят дела в чемпионате Германии. Но там особых задач нет. Все внимание Лиге Европы. «Айнтрахт» очень понравился своими болельщиками, своей игрой в матчах с «Барселоной». Будет обидно — пройти «Барсу» и оступиться на «Вест Хэме».



Очень сложная игра для прогноза. Она может быть и верховой, и низовой. Какой угодно она может получиться. Я покопался в статистике, посмотрел. Может быть, последние матчи не совсем показательные, но тем не менее. Вряд ли игроки будут стараться пробиваться максимально через центр. «Айнтрахт» играет в три защитника. Да, не будет Н'Дика, который хорошо играл против «Барселоны», но удалился в конце. Но наверняка команды будут много использовать фланги. Очень хорошие и быстрые фланги у «Айнтрахта» — Кнауфф и Костич. У «Вест Хэма» хорошие защитники, подключающиеся к атакам.



Думаю, в этом матче должно быть немало угловых. По крайней мере, на фланги определенную ставку тренеры будут делать. Я бы рискнул и сыграл больше 4,5 угловых в первом тайме за 2.01», — сказал Генич.

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