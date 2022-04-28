«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Дениса Наливайко на матч АПЛ

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси».



Ставка: обе забьют за 1.72.



«Здесь надо понимать, что это матч двух команд, которые не в форме. «Челси» не лучшим образом играет в последних турах, а про «Юнайтед» вы и так все прекрасно знаете.

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У «Юнайтед» есть фактор Криштиану Роналду и Джейдона Санчо. Я бы выделял именно двух этих футболистов. Мне кажется, наиболее логичным выбором в этом матче будет ставка на обе забьют с коэффициентом чуть более 1.70.

С этой ставкой будет наиболее интересно этот футбол смотреть. Правда, к сожалению, в этом матче вероятно, что качество футбола будет не очень высоким», — сказал Наливайко.



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