«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Дениса Наливайко на матч АПЛ

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси».
Ставка: обе забьют за 1.72.
«Здесь надо понимать, что это матч двух команд, которые не в форме. «Челси» не лучшим образом играет в последних турах, а про «Юнайтед» вы и так все прекрасно знаете.
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Структура Томаса Тухеля может дать свой результат, учитывая бардак в обороне «Юнайтед». Вне зависимости от того, играет ли Харри Магуйар или не играет, все равно бардака хватает.
У «Юнайтед» есть фактор Криштиану Роналду и Джейдона Санчо. Я бы выделял именно двух этих футболистов. Мне кажется, наиболее логичным выбором в этом матче будет ставка на обе забьют с коэффициентом чуть более 1.70.
С этой ставкой будет наиболее интересно этот футбол смотреть. Правда, к сожалению, в этом матче вероятно, что качество футбола будет не очень высоким», — сказал Наливайко.
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