ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч финала плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч финала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 ЦСКА — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» за 3.06.



«Итак, выведенный в чистое поле и приставленный лбом к стенке ЦСКА, как и ожидалось, на зубах выгрыз победу в овертайме. И, что самое главное, остановил, как писали в учебниках истории, «триумфальное шествие» магнитогорской команды к третьему Кубку Гагарина. Точнее, приостановил, но пока не остановил, поскольку у «Магнитки» еще остался, выражаясь теннисным языком, «двойной матч-болл», один из которых будет «на подаче соперника». То есть на его льду. И именно этот матч, то есть следующий, лично у меня вызывает наибольшие опасения.

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Почему именно он? А вы посмотрите на выездную статистику «Магнитки» в этом плей-офф – и вам станет все ясно. Не будем забывать, что и в финале уральцы выиграли два московских матча, и всего один из трех домашних. В общем, если Илья Петрович с подопечными и позволяют себе расслабиться, то делают это исключительно дома. Тогда как на выезде уподобляются асфальтоукладчику, закатывая все, что попадается им под руку.



Поэтому шестой матч, на мой взгляд, станет решающим. Если ЦСКА его вытащит, то в седьмом, думаю, «Магнитка» армейцев уже не удержит. Но вот вытащить домашний шестой матч будет для ЦСКА куда сложнее, чем было в пятой – магнитогорской — игре.

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И, при всех моих предыдущих прогнозах и при всем уважении к ЦСКА, мне кажется, что армейцы не сдюжат. И «Магнитка» опять, то есть уже девятый раз в нынешнем плей-офф (из десяти попыток), победит на выезде, а это будет означать их полную и безоговорочную победу в нынешнем чемпионате. Матч будет сумасшедшим по накалу, но, очевидно, не слишком результативным.

Вряд ли тотал окажется выше 5,5. Возможен и овертайм, и даже не один, но столбиться на него никому не порекомендую. А «Магнитка» победит с минимальным перевесом либо перевесом в две шайбы, но вторая в этом случае полетит в пустые ворота», — сказал Лебедев.

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