ЦСКА — «Металлург»: ставка Павла Лысенкова на 6-й матч финала Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 6-й матч финала Кубка Гагарина, в котором сыграют ЦСКА и «Металлург».
Ставка: победа «Металлурга» и ТМ 5.5 за 4.20.
«Обсудим шестой матч финал Кубка Гагарина. ЦСКА у себя дома играет с «Металлургом». Финал Кубка Гагарина получается всё круче и круче с каждым матчем. Есть что обсудить, однако очень сложно угадать, кто выиграет в следующем матче, но мы попробуем.
ЦСКА — «Металлург», 6-й матч: когда начало, где смотреть.
Предыдущий матч решался в овертайме, впервые в этом финале команды провели дополнительное время. «Магнитка» в этом плей-офф впервые играла в овертайме. Никита Нестеров всё решил, протащив шайбу вперёд и отдав точный пас.
Но при этом ЦСКА играл в меньшинстве, и «Магнитка» чудом не забила. Был у неё шанс. Я бы сказал, что «Металлург» всё же играл лучше и атаковал больше, моментов было больше. Однако в хоккее такое бывает: не забиваешь ты — забивают тебе. Так и случилось.
Если говорить о шестом матче, то ЦСКА играет дома, кэфы на победу армейцев низкие. Для меня же ничего не изменилось. «Магнитка» три раза выиграла у ЦСКА и в большинстве матчей играла лучше.
В шестой игре я бы взял победу «Металлурга» в основное время, но вы можете не рисковать и взять её по итогам всего матча. К тому же я добавлю ещё и тотал матча меньше 5.5 шайбы. Считаю, что в таких матчах не должно быть бразильского хоккея. Коэффициент на мой прогноз — 4.20», — сказал Лысенков.
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Почему «Металлург» закроет серию с ЦСКА в шестом матче?
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