ЦСКА — «Металлург»: смотреть прямой эфир 6-го матча финала Кубка Гагарина, ставки

28 апреля состоится шестой матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург». Начало встречи — в 19:00 мск.
Дарья Миронова дала прогноз на 6-й матч серии ЦСКА — «Металлург».
Счёт в серии — 3-2 в пользу магнитогорцев. В случае ещё одной победы они станут обладателями Кубка Гагарина.
Эксперты отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.25, а успех «Металлурга» оценён в 3.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10.
Букмекеры считают, что шестой матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Металлург» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.91, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.09.
Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.89, на гол в пустые ворота — за 3.00.
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