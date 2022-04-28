«Лестер» — «Рома»: прогноз Константина Генича на матч Лиги конференций

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Лестер» — «Рома» в 1/2 финала Лиги конференций сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.



«Жозе Моуринью возвращается в Англию. Матч «Лестер» — «Рома». С точки зрения прогнозов вообще не поймешь, что в этом матче может быть. Игра может быть и открытой, результативной. Но возможно, что «Рома» выстроит какие-то свои капканы моуриньовские и не полезет вперед. Всякое может быть.

«Лестер» — «Рома»: во сколько начало, где покажут.

Здесь нет явного фаворита. Понятно, что «Лестер» играет дома, поэтому чуть лучше букмекерами оценивается. Но игра может пойти по любому сценарию. Да, «Рома» сейчас проиграла «Интеру» в чемпионате — 1:3, но миланцы сейчас на ходу. А мы помним хорошие матчи «Ромы» против того же «Наполи». В Лиге конференций у нее был непростой выезд за полярный круг на матч с «Будё/Глимтом». Но «Лестер» команда несколько иного плана, иной тактики, иных преимуществ.



Думаю, что игра, скорее всего, получится низовой. Моуринью вряд ли будет рисковать. Предложу в качестве прогноза тотал меньше 2.5 мяча за 1.85», — сказал Генич.



Петржела: летом все легионеры уедут, а Семак не даёт молодым ни шанса!



Почему Жозе Моуринью шокирует «Лестер» в матче Лиги конференций?



Карпин высказался о решении Ананидзе завершить карьеру.



Осинькин: видимо, «Спартаку» уже надоело обращаться с жалобами на судейство.