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«Лестер» — «Рома»: прогноз Константина Генича на матч Лиги конференций

«Лестер» — «Рома»: прогноз Константина Генича на матч Лиги конференций
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Лестер» — «Рома» в 1/2 финала Лиги конференций сезона-2021/2022.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

«Жозе Моуринью возвращается в Англию. Матч «Лестер» — «Рома». С точки зрения прогнозов вообще не поймешь, что в этом матче может быть. Игра может быть и открытой, результативной. Но возможно, что «Рома» выстроит какие-то свои капканы моуриньовские и не полезет вперед. Всякое может быть.

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Здесь нет явного фаворита. Понятно, что «Лестер» играет дома, поэтому чуть лучше букмекерами оценивается. Но игра может пойти по любому сценарию. Да, «Рома» сейчас проиграла «Интеру» в чемпионате — 1:3, но миланцы сейчас на ходу. А мы помним хорошие матчи «Ромы» против того же «Наполи». В Лиге конференций у нее был непростой выезд за полярный круг на матч с «Будё/Глимтом». Но «Лестер» команда несколько иного плана, иной тактики, иных преимуществ.

Думаю, что игра, скорее всего, получится низовой. Моуринью вряд ли будет рисковать. Предложу в качестве прогноза тотал меньше 2.5 мяча за 1.85», — сказал Генич.

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