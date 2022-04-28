«РБ Лейпциг» — «Рейнджерс»: прогноз Егора Титова на полуфинальный матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс» в 1/2 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Лейпцига» с форой (-1) за 1.47.
«В этой паре отдаю предпочтение «Лейпцигу». Это не из-за личности Тедеско. Симпатична клубная стратегия, ориентация на молодых футболистов. И она работает.
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Ушел Нагельсманн, до этого уходил Рангник, но по-прежнему все работает. Не у всех тренеров получается, но Тедеско подошел «Лейпцигу». Команда вернулась в четверку в Германии, вышла в финал Кубка Германии и близка к победе в евротурнире. Сезон очень удачный.
«Рейнджерс» — большое удивление. Никак не ожидал увидеть эту команду на такой стадии. Заслужили шотландцы, особенно своей игрой с «Боруссией». Но любой сказке приходит конец. Думаю, «Лейпциг» задаст такой темп, что «Рейнджерс» будет сложно выдержать.
Удивительно, но у себя дома в Лиге Европы «Лейпциг» не блещет. Не удалось победить «Реал Сосьедад», не выиграли у «Аталанты». Все вопросы закрывали в гостях. Поэтому осторожно поставлю на победу хозяев с форой (-1)», — сказал Титов.
Егор Титов назвал главную причину неудач «Спартака».
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Прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.10.
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