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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: ставка Артура Петросьяна на игру АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: ставка Артура Петросьяна на игру АПЛ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» с форой (0) за 1.74.

«У «Юнайтед» три поражения в четырёх последних матчах, девять пропущенных мячей в последних трёх. Вот в общем-то и всё, что нужно знать о состоянии, в котором нынче пребывают манкунианцы. Даже назначение Тен Хага не повлияло на настроения внутри команды – видимо, мало кто из игроков видит себя в «МЮ» в следующем сезоне, а потому и резона напрягаться перед новым тренером не видит.

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Ну а Рангник нити управления коллективом уже давно потерял, и остаток сезона, видимо, качественно не будет отличаться от того, что мы видели в последнее время.

У игроков «Челси» дела с характером обстоят лучше. Тухель, в отличие от своего соотечественника, действительно контролирует процесс. Синие особых турнирных задач уже не решают, но марку держат. Если не считать поражения от «Арсенала», у «Челси» четыре вполне качественных матча подряд. Да и не должна команда терять тонус, ведь скоро ей играть за Кубок Англии с «Ливерпулем», — сказал Петросьян.

Эмери пообещал, что ответный матч сложится для «Ливерпуля» иначе.

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