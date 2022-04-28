«Вест Хэм» — «Айнтрахт»: ставка Егора Титова на игру 1/2 финала Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вест Хэм» — «Айнтрахт» Франкфурт в 1/2 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.96.
«Айнтрахт» ярко прошёл «Барселону». Не испугались грозную каталонскую команду, сыграли очень мощно. Но сейчас футбол будет другим. Если «Барселону» «Айнтрахт» превосходил и в мощи, и в физической готовности, то «Вест Хэм» в этом плане точно не хуже немцев.
Где покажут матч «Вест Хэм» — «Айнтрахт»?
Там ребята физически очень крепкие, готовые подолгу бегать, вести борьбу. Перевеса у «Айнтрахта» в этом компоненте не будет, да и в индивидуальном классе тоже. Английские клубы, которые даже не относятся к топовым, всё равно обладают мощнейшими составами.
Поэтому в первой игре я поставлю на победу «Вест Хэма». Он уже прошёл «Лион», который чем-то напоминает «Айнтрахт». Французы тоже быстры, физически хорошо готовы, но английский клуб их буквально переехал, особенно в ответной встрече. Лондонцы должны постараться создать задел, потому что во Франкфурте их ждёт просто адская атмосфера. Мы уже видели, что такое болельщики «Айнтрахта».
Поставлю на чистую победу «Вест Хэма». Мойес и вся команда понимают, что у них великолепный шанс прорваться в Лигу чемпионов. Через Премьер-лигу это сделать невозможно. Мотивация у англичан запредельная», — сказал Титов.
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