«МЮ» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на игру чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «МЮ» — «Челси».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.09.
«Пришло время поговорить об английском футболе. «МЮ» сыграет против «Челси» в перенесённом матче АПЛ.
«МЮ» уже откровенно доигрывает сезон, там, кроме Роналду, уже никто забить не может. Новый наставник, Эрик тен Хаг, и бывший, Рангник, говорят, что почти весь стартовый состав просто не соответствует амбициям клуба. Надо набирать новых игроков и ставить новые задачи.
«Челси» также доигрывает этот сезон. Команда находится на 3-й строчке и вряд ли поднимется выше, но и ниже не упадёт. В этом матче всё будет решаться амбициями тренеров и эмоциями стадиона. «МЮ» играет дома, но вряд ли это даст какое-то преимущество.
Мне кажется, что в этом матче стоит выбрать две ставки. Это будет низовая игра, то есть меньше 2,5 мяча. Последние встречи этих команд голами не изобиловали. В среднем больше двух голов не забивали, а порой даже отмечалась лишь одна из команд.
Также можно взять победу «Челси» с форой (0). Мне кажется, что синие вряд ли уступят «МЮ» в этой игре», — сказал Казаков.
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Где покажут матч «МЮ» — «Челси»?
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