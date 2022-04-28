«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на встречу АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.
«Манчестер Юнайтед» потерпел в последних двух турах очень болезненные поражения от сильных команд, опустился на шестое место. Безусловно, «МЮ» захочет подняться выше в таблице, команда метит в Лигу чемпионов. Но сделать это будет сложно. Мы знаем, что в клуб приходит новый тренер тен Хаг. Наверняка есть понимание, кого из футболистов они уберут. То есть порядка и единения в составе команды уже быть не может. Хотя футболисты всё равно должны себя проявлять — либо чтобы остаться, либо чтобы найти другой хороший клуб.
«Челси», скорее всего, останется на третьем месте. Несмотря на все санкции против Абрамовича, команда не рассыпалась, показывает хороший футбол. «Челси» не поднимется выше в таблице, но и ниже вряд ли опустится. Поэтому Тухель может сыграть в атакующий футбол совершенно спокойно. Нет необходимости охранять счёт и добиваться какого-то результата. Можно сыграть в футбол.
И в таких матчах, как правило, получается много голов. Конечно, небольшим фаворитом является «Челси», но в плане результата может быть всё что угодно. А вот много голов более чем вероятно», — сказал Мор.
Эмери пообещал, что ответный матч сложится для «Ливерпуля» иначе.
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