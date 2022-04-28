«Фейеноорд» — «Марсель»: прогноз Егора Титова на матч 1/2 финала Лиги конференций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Фейеноорд» — «Марсель» в 1/2 финала Лиги конференций сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Марселя» с форой (0) за 2.50.
«Честно говоря, очень удивился, увидев, что фаворит в этом матче — «Фейеноорд». Да, хорошая команда, умеет здорово атаковать, несколько бесшабашная. Но у неё есть очевидные слабости — отсутствие опыта и достаточно посредственная защита. «Марсель» же очень хорош по весне.
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В последних 11 матчах во всех турнирах у него 10 побед. Проиграли только «ПСЖ» в гостях, но и там играли с перевесом, владели мячом почти на 20 процентов больше, чем парижане. В большом порядке марсельцы. И мне сложно согласиться с тем, что голландцы – фавориты игры.
В такой ситуации не остается ничего другого — ставлю на победу «Марселя» с форой (0). Очень хороший коэффициент. Интересная ставочка. Уверен в прогнозе на 8 из 10. Французская команда более опытная, там много сборников. Ребята понимают, как играть на таких далёких стадиях», — сказал Титов.
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