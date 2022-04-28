«МЮ» — «Челси»: где смотреть онлайн, прямая трансляция, какой канал, прогнозы и ставки

28 апреля состоится перенесённый матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Начало игры — в 21:45 мск.

Артур Петросьян дал прогноз на матч «МЮ» — «Челси».

Прямая трансляция встречи будет на Sky Sports Main Event.

Аналитики склоняются к победе «Челси». Поставить на победу лондонцев предлагается с коэффициентом 2.35, что приблизительно равно 42% вероятности. Успех манкунианцев оценён экспертами в 3.22 (31%). Ставки на ничью принимаются за 3.76.



Эксперты не уверены, что матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

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