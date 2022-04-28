«Лестер» — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги конференций в Англии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги конференций сезона-2021/2022 «Лестер» — «Рома».
Ставка: 2-3 гола в матче за 2.00.
«Сегодня я даю прогноз на полуфинал Лиги конференций «Лестер» — «Рома».
«Лестер» — «Рома»: когда начало, где покажут.
В предыдущем раунде «Лестер» прошёл очень серьёзного соперника в лице ПСВ. В предыдущих его матчах Лиги конференций часто проходила ставка 2-3 гола в матче. Думаю, что в матче с «Ромой» такой сценарий вполне может случиться.
«Рома» в предыдущем раунде прошла «Будё-Глимт», взяв реванш за обидное поражение 1:6. Ставка на тотал 2-3 гола в матчах с их участием в Лиге конференций тоже достаточно часто проходит.
Эта ставка выглядит достаточно надёжно, так как у обеих команд весьма серьёзный атакующий потенциал, сильный состав, обе команды могут выиграть этот трофей. Думаю, что матч получится событийный, с моментами и голами. Не думаю, что игра будет закрытой.
Если «Рома» выиграет Лигу конференций, то Моуринью станет первым тренером в истории, который выигрывал Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, Лигу Европы и этот турнир. Я надеюсь, что команды покажут себя в атаке, но какой-то голевой феерии тоже не будет. Моя ставка – тотал 2-3 гола в матче», — сказал Керимов.
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