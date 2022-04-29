Миомир Кецманович — Николоз Басилашвили: прогноз Владимира Светлицы на матч в Мюнхене

Профессиональный каппер Владимир Светлица сделал прогноз на четвертьфинал турнира в Мюнхене Миомир Кецманович — Николоз Басилашвили.



Ставка: победа Басилашвили с форой (+4.5) за 1.70.



«В четвертьфинале турнира ATP в Мюнхене встретятся действующий обладатель трофея Басилашвили и серб Миомир Кецманович. Для меня на этот матч очень странные коэффициенты. Скорее всего, они сделаны на фоне провального начала грунтового сезона у Николаза, хотя он всегда довольно хорошо играл на грунте. Поражения в этом году были всё-таки грунтовикам Дьере и Муньяру, которые ждут эту часть сезона как манну небесную, где можно заработать и призовые, и рейтинговые очки. Не стоит забывать, что грузину надо защищать очки на этом турнире, и вылететь на стадии ¼ — это значит потерять сильно в рейтинге в преддверии «Ролан Гарроса».



Кецманович средний универсальный теннисист. В этом году одержал много побед на грунте, но нельзя сказать, что они были над профильными специалистами. Например, последние 6 побед — Альтмайер, Реберг, Миллман, Гаске, Пучинелли и Чеккинато. Лишь последний добивался лучших результатов на грунте. Гаске уже совсем старый, и ему всё тяжелее играть на земле. Остальные игроки ниже топ-50, на которых даже внимания не стоит обращать.



Ожидаю равную борьбу, где может любой теннисист одержать победу. А такая фора лишь является страховкой», — сказал Светлица.