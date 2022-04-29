Анастасия Потапова — Наоми Осака: прогноз Владимира Светлицы на матч турнира в Мадриде

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч турнира в Мадриде Анастасия Потапова — Наоми Осака.



Ставка: победа Потаповой с форой (+4) за 1.87.



«После поражения в третьем круге Australain Open Наоми Осака откатилась в конец первой сотни рейтинга WTA, что, конечно же, является чем-то не очень адекватным, ибо возможности Осаки, мягко говоря, позволяют ей сидеть плотно в топ-85. В итоге японская теннисистка отреагировала на падение в рейтинге блестящим турниром в Майами, где только в финале уступила непобедимой Иге Свёнтек. Многие от того финала ждали «поп-корн» матча, но на данный момент возможности Свёнтек явно перевешивают возможности Наоми.



Теперь же для японки начинается традиционно самый неудачный отрезок, когда турниры проходят на европейском грунте. Чтобы понять всю сложность данного отрезка для Осаки, нужно заглянуть в статистику её выступлений на грунтовых кортах. За последние 3 года она сыграла на кирпичной крошке всего 4! матча, из которых 2 проиграла. Более того, за всю карьеру у Наоми нет ни одного финала на грунтовом покрытии и только 2 полуфинала, 1 из которых на турнире ITF в США, где грунт сильно отличается от привычного нам европейского.



Стоит сказать, что я не сбрасываю японку полностью со счетов, предполагая, что именно в Мадриде грунтовые корты ей, если в её случае это вообще возможно, наиболее подходят, но всё же закрывать глаза на статистику выступлений на данном покрытии нельзя.



Настя Потапова же имеет серию из 9 выигранных матчей подряд на грунте, уже успев одержать 2 победы в квалификации, что является неплохим подспорьем для удержания плюсовой форы в предстоящем матче», — сказал Светлица.