Эмма Радукану — Тереза Мартинцова: ставка Владимира Светлицы на игру турнира в Мадриде

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч турнира в Мадриде Эмма Радукану — Тереза Мартинцова.



Ставка: победа Радукану с форой (-2) за 1.70.



«Теннисистки встречались буквально совсем недавно, на Кубке Билли Джин Кинг в Чехии Эмма проводила свой первый матч в карьере на грунте, выйдя на матч с на тот момент находящейся в неплохой форме Мартинцовой, которая к тому же и играла перед родными трибунами. Стоит сказать, что в тех обстоятельствах я сделал ставку на чешскую теннисистку, ведь, повторюсь, Радукану проводила на грунте свой первый матч в карьере на взрослом уровне.

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Матч на 90% состоял из брака и не самых адекватных действий как одной, так и другой, но сильнее в этом безумии оказалась Мартинцова, потерпев поражение со счётом 5-7, 5-7. Уверен, именно такую цель перед собой ставила чешская теннисистка, ведь по-другому объяснить её крайне невыразительную игру было сложно. К слову, уже на следующий день Эмма уступила Вондроушовой со счётом 1-6, 1-6, не выиграв ни гейма на своей подаче.



Но вот уже в Штутгарте британка удивила, дойдя до ¼, где продемонстрировала очень крутой теннис, уступив в борьбе Свёнтек (4-6, 4-6). Корты в Мадриде за счёт своего расположения в принципе похожи на корты в Штутгарте, поэтому думаю, что Радукану не составит большого труда приспособиться к условиям.



На мой взгляд, на этот раз британка по праву является фаворитом матча», — сказал Светлица.

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