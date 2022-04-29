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Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после первых матчей 1/2 финала

Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после первых матчей 1/2 финала
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Вчера прошли первые полуфинальные матчи Лиги Европы. «РБ Лейпциг» победил на своём поле «Рейнджерс» 1:0, а «Айнтрахт» на выезде обыграл «Вест Хэм» 2:1. Букмекеры назвали фаворита турнира перед ответными играми.

По оценке аналитиков, главный фаворит — клуб из Лейпцига. Поставить на победу команды Доменико Тедеско можно с коэффициентом 1.70. Следом идёт ещё один клуб из Германии — «Айнтрахт». Сделать ставку на то, что команда из Франкфурта победит во всём турнире, можно за 3.50.

Шансы «Вест Хэма» довольно высоки, несмотря на домашнее поражение. Сделать ставку на победу англичан в Лиге Европы предлагают с коэффициентом 5.00. Наконец, меньше всего шансов у «Рейнджерс». Букмекеры предлагают коэффициент 12.00 на победу команды Джованни ван Бронкхорста.

Ответные матчи 1/2 финала пройдут 5 мая.

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