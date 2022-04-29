Букмекеры: «Рома» — фаворит Лиги конференций после первых матчей 1/2 финала

Вчера состоялись первые полуфинальные матчи Лиги конференций. В Англии «Лестер» и «Рома» сыграли вничью 1:1. В Роттердаме «Фейеноорд» победил «Марсель» 3:2. Букмекеры после этих матчей обновили котировки на победителя турнира.
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По оценке аналитиков, главный претендент на победу — «Рома». Поставить на успех итальянского клуба можно с коэффициентом 3.00. Чуть ниже шансы «Фейеноорда», который имеет запас в один мяч перед ответной встречей, сделать ставку на клуб Гуса Тиля и Йоррита Хендрикса можно за 3.60.
На «Лестер», который не смог победить на своём поле, дают коэффициент 3.80. Наконец, ниже всех шансы выиграть Лигу конференций у «Марселя», поставить на победу команды Хорхе Сампаоли можно за 5.00.
Ответные матчи 1/2 финала Лиги конференций пройдут 5 марта.
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