«Севилья» — «Кадис»: прогноз Владислава Турова на матч Примеры

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч 34-го тура Примеры «Севилья» — «Кадис».



Ставка: победа «Севильи» с форой (-25%) по владению мячом за 1.77.



«Севилья» всё ещё третья в таблице, однако не гарантировала себе место в топ-4. Не самый лучший календарь игр предстоит нервионцам в конце сезона, поэтому риски пролететь мимо лигочемпионской зоны остаются. Вообще, команда Лопетеги очень сильна в контроле мяча, особенно против команд, которые это позволяют. «Севилья» с 60% владения — третья в Примере.

Прогноз на матч «Севилья» — «Кадис» с коэффициентом 2.25.

«Кадис» — уникальная команда. С одной стороны, «жёлтая подлодка» постоянно балансирует возле красной зоны, но с другой — всё время отнимает очки у больших фаворитов, которые претендуют на призовые места. «Кадис» в этом сезоне отнимал очки практически у всех топов, начиная от «Реала» и «Барселоны» и заканчивая «Вильярреалом» и «Атлетиком» Бильбао.

Практически всем фаворитам приходится взламывать оборонительные редуты аутсайдера, и «Севилья» не исключение. В матче первого круга подопечным Лопетеги удалось лишь однажды вскрыть оборону «жёлтой подлодки», поэтому неудивительно, что владение ушло за 70%. Вообще, «Кадис» в среднем владеет 39% — и это худший результат в Примере.



Конечно же, «Севилья» — фаворит матча и будет играть первым номером. Гости по высокому прессингу худшие в чемпионате Испании, поэтому соперникам легче контролировать ход игры и мяч в целом. Даже если удастся забить быстрый гол, команде Лопетеги должно хватить сил и ресурсов при поддержке трибун для владения мячом под 70%», — сказал Туров.

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