«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 30 апреля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль».



Ставка: «Ньюкасл» не проиграет в первом тайме за 1.82.



«Вряд ли «Ливерпулю» здесь будет легко. Менее трёх суток у мерсисайдцев на подготовку к этой встрече после полуфинала Лиги чемпионов с «Вильярреалом», и не случайно Юрген Клопп возмущался тем, что игру вынесли на полдень субботы.

Почему матч с «Ньюкаслом» рискует оказаться для «Ливерпуля» роковым?

«Ньюкасл» не только здорово прибавил в игровом плане, но и обрёл уверенность в собственных силах. «Сороки» одержали четыре победы подряд и впервые поднялись в верхнюю часть турнирной таблицы, хотя ещё, казалось бы, совсем недавно боролись за выживание.



Клопп наверняка проведёт ротацию, но, какой бы состав он ни выбрал, у него наверняка возникнут трудности. «Ньюкасл» будет играть в своё удовольствие, без давления и наверняка достаточно смело. Даже «Борнмут» при Хау не боялся «Ливерпуля».



Предположу, что как минимум до перерыва хозяева продержатся, а дальше всё будет зависеть от того, смогут ли гости включить скорости», — сказал Петросьян.

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