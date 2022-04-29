«Астон Вилла» — «Норвич»: ставка Артура Петросьяна на игру АПЛ 30 апреля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Норвич».



Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (-1) за 1.69.



«Норвич» вполне может распрощаться даже с математическими шансами на выживание в эту или следующую субботу. «Канарейки» уступили на той неделе «Ньюкаслу» дома со счётом 0:3, и, кажется, это поражение было роковым. Оправиться от неудачного результата при достойной игре на «Олд Траффорд» команда так и не смогла и теперь уже вряд ли сможет.

Почему Стивен Джеррард легко разберётся с аутсайдером АПЛ?

«Вилла» не побеждает уже пять матчей, не забивает в трёх из последних четырёх. Понятно, что Джеррарду удалось проделать определённый объём работы с командой, но выше потолка она не прыгает, да и вряд ли стоило этого от неё ожидать. Тренеру нужно время и пара трансферных окон, и тогда уже можно будет с него спрашивать.



Безвыигрышную серию тем не менее, думаю, бирмингемцы прервут. Думаю, у них будет больше мотивации, да и уровень игры всё-таки несоизмеримый», — сказал Петросьян.

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