Эксперты назвали фаворита Уимблдона после отстранения российских теннисистов

На прошлой неделе организаторы Уимблдона объявили, что теннисисты из России и Беларуси не будут допущены до участия в соревнованиях. Букмекеры обновили линию на победителя травяного турнира серии «Большого шлема» в 2022 году.

Букмекеры включили Медведева в число фаворитов «Ролан Гаррос».

Фаворитом считается сербский теннисист Новак Джокович, ставки на первую ракетку мира принимаются с коэффициентом 2.10. Это примерно 45% вероятности.

За 10.0 можно поставить на итальянца Маттео Берреттини. Следом идут немец Александр Зверев, Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль из Испании, а также грек Стефанос Циципас. Заключить пари на любого из этих спортсменов предлагается за 11.0.

Чуть ниже оцениваются шансы Дениса Шаповалова из Канады (13.0). Вероятность победы швейцарца Роджера Федерера выражена коэффициентом 23.0.

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