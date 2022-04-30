«Металлург» — ЦСКА: букмекеры оценили шансы в решающем матче финала КХЛ

30 апреля состоится седьмой матч финала Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА. Начало встречи — в 15:00 мск.

Крикунов оценил шансы «Металлурга» и ЦСКА в седьмом матче.

Счёт в серии 3-3. Победитель седьмой игры станет обладателем Кубка Гагарина.

Эксперты не смогли выявить фаворита. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.66, успех москвичей оценён экспертами в 2.61.



Аналитики не уверены, что 7-й матч финала плей-офф КХЛ «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30.

Заключить пари на гол в первые 10 минут можно с коэффициентом 1.92, на назначение буллита в основное время — за 12.0.

Итоговый успех «Металлурга» идёт за 1.95, победа ЦСКА с учётом овертайма доступна за 1.93.

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Где покажут 7-й матч серии «Металлург» — ЦСКА?



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