«Металлург» — ЦСКА: букмекеры оценили шансы в решающем матче финала КХЛ

30 апреля состоится седьмой матч финала Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА. Начало встречи — в 15:00 мск.
Крикунов оценил шансы «Металлурга» и ЦСКА в седьмом матче.
Счёт в серии 3-3. Победитель седьмой игры станет обладателем Кубка Гагарина.
Эксперты не смогли выявить фаворита. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.66, успех москвичей оценён экспертами в 2.61.
Аналитики не уверены, что 7-й матч финала плей-офф КХЛ «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30.
Заключить пари на гол в первые 10 минут можно с коэффициентом 1.92, на назначение буллита в основное время — за 12.0.
Итоговый успех «Металлурга» идёт за 1.95, победа ЦСКА с учётом овертайма доступна за 1.93.
Третьяк поделился ожиданиями от седьмого матча «Металлург» — ЦСКА.
Где покажут 7-й матч серии «Металлург» — ЦСКА?
Игрок «Металлурга» Чибисов раскритиковал судейство в финале КХЛ.
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