«Динамо» — «Урал»: букмекеры оценили шансы бело-голубых одержать победу

30 апреля состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Урал». Начало игры — в 14:00 мск.

Почему «Динамо» легко обыграет «Урал» в матче чемпионата России?

Эксперты уверены в победе подопечных Сандро Шварца: поставить на «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.66. Успех уральцев оценён экспертами в 6.75. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.51.

Если забьют футболисты «Динамо», сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.09. Поставить на «обе забьют» можно за 2.62.

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