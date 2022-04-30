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«Зенит» — «Локомотив»: эксперты назвали фаворита центрального матча тура РПЛ

«Зенит» — «Локомотив»: эксперты назвали фаворита центрального матча тура РПЛ
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30 апреля в Санкт-Петербурге состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск.

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Эксперты не сомневаются в успехе действующего чемпиона страны: поставить на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.31. Успех москвичей оценён экспертами в 11.50. Ставки на ничью принимаются за 6.55.

Аналитики думают, что матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол футболистов «Локомотива» идёт с коэффициентом 1.81. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Вероятность пенальти оценена в 2.40, вероятность красной карточки — в 3.30.

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