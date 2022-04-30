«Зенит» — «Локомотив»: смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция матча РПЛ, какой канал

Сегодня, 30 апреля, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск.

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В прямом эфире событие будет транслировать канал «Матч Премьер».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех москвичей оценён экспертами в 11.50. Ставки на ничью принимаются за 6.55.



Аналитики также уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Константин Генич дал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».

Роман Широков сделал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».



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