«Краснодар» — «Ростов»: смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция матча РПЛ, какой канал

Сегодня, 30 апреля, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Ростов». Начало игры — в 16:30 мск.
Каррера заявил, что готов вернуться в «Спартак».
В прямом эфире смотреть онлайн-трансляцию игры можно на канале «Матч Премьер».
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.58.
Аналитики сомневаются, что матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.
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