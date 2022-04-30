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«Динамо» — «Урал»: смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция матча РПЛ, какой канал покажет

«Динамо» — «Урал»: смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция матча РПЛ, какой канал покажет
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Сегодня, 30 апреля, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Урал». Начало игры — в 14:00 мск.

Почему «Динамо» легко обыграет «Урал» в матче чемпионата России?

Прямую трансляцию в своём эфире будет показывать канал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех уральцев оценён экспертами в 6.75. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.51. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.09. Поставить на «обе забьют» можно за 2.62.

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