«Динамо» — «Урал»: смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция матча РПЛ, какой канал покажет

Сегодня, 30 апреля, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Урал». Начало игры — в 14:00 мск.
Почему «Динамо» легко обыграет «Урал» в матче чемпионата России?
Прямую трансляцию в своём эфире будет показывать канал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех уральцев оценён экспертами в 6.75. Ставки на ничью принимаются за 3.65.
Аналитики считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.51. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.09. Поставить на «обе забьют» можно за 2.62.
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