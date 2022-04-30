«Металлург» Мг — ЦСКА: смотреть прямой эфир 7-го матча финала Кубка Гагарина, прогнозы

Сегодня, 30 апреля, состоится седьмой матч финала Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА. Начало встречи — в 15:00 мск.

Майоров считает, что поведение Фёдорова может помешать ЦСКА в седьмом матче.

В прямом эфире смотреть онлайн-трансляцию можно на канале «КХЛ ТВ».

Букмекеры уже сделали прогноз, они не могут выявить фаворита. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.66, что приблизительно равно 37% вероятности. Успех москвичей оценён экспертами в 2.61 — 38% вероятности.



Также аналитики сомневаются, что 7-й матч финала плей-офф КХЛ «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

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