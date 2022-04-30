Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Металлург» Мг — ЦСКА: смотреть прямой эфир 7-го матча финала Кубка Гагарина, прогнозы

«Металлург» Мг — ЦСКА: смотреть прямой эфир 7-го матча финала Кубка Гагарина, прогнозы
Комментарии

Сегодня, 30 апреля, состоится седьмой матч финала Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА. Начало встречи — в 15:00 мск.

Майоров считает, что поведение Фёдорова может помешать ЦСКА в седьмом матче.

В прямом эфире смотреть онлайн-трансляцию можно на канале «КХЛ ТВ».

Букмекеры уже сделали прогноз, они не могут выявить фаворита. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.66, что приблизительно равно 37% вероятности. Успех москвичей оценён экспертами в 2.61 — 38% вероятности.

Также аналитики сомневаются, что 7-й матч финала плей-офф КХЛ «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

Максим Лебедев дал прогноз на седьмой матч «Металлург» — ЦСКА.

Третьяк поделился ожиданиями от седьмого матча «Металлург» — ЦСКА.

Игрок «Металлурга» Чибисов раскритиковал судейство в финале КХЛ.

Крикунов оценил шансы «Металлурга» и ЦСКА в седьмом матче.

«Металлург» — ЦСКА, 7-й матч. Пожалуй, идеальный финал Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА, 7-й матч. Пожалуй, идеальный финал Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022